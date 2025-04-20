У Дніпрі за копійки здають двокімнатну квартиру у "царському" будинку: у чому нюанс (фото)

Господар не проти навіть великих собак

У Дніпрі здають квартиру у "царському будинку" ("Царськими" називаються будинки, збудовані ще до революції 1917 року). Наймачам пропонують цілих дві кімнати, проте без нюансів не обійшлося.

Відповідне оголошення розмістили на сайті OLX. Автор оголошення вказує, що квартира має площу 52 квадратні метри і суміжний санвузол. За це із квартиранта попросять 5 тисяч гривень на місяць.

Однак важливо відзначити, що квартира повністю порожня. Ба більше, в ній немає опалення. Мабуть, у зв’язку з цим автор оголошення не проти, якщо житло знімуть під склад або для бізнесу.

"Житло — тільки зі своїми меблями та технікою. Опалення немає, відключили будинок від котельні", — йдеться в оголошенні.

Квартирантам із тваринами переживати не варто. Хазяїн не проти навіть великих собак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі пропонують зняти екстравагантну "квартиру на землі". Наймачеві, який погодиться на пропозицію, обіцяють закриту ділянку для відпочинку, суміжний санвузол, одну кімнату (28 квадратів) та кухню (7 квадратів).