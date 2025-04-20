Валізу за ціною квартири продають в Україні: що в ній особливого

Валіза явно бачила кращі дні

В Україні на сайтах безкоштовних оголошень люди часто продають непотрібні речі, які десятиліттями лежали десь на балконі. Однак іноді їх намагаються збагрити за неадекватну ціну, навісивши на свій мотлох ярлик "антикваріат".

Наприклад, у Києві за мільйон гривень пропонують прикупити валізу часів СРСР. Лот доступний на сайті OLX за мільйон гривень.

"Чемодану 50+ років, часів СРСР, у хорошому стані, аналогів немає, можливий торг", — йдеться в оголошенні.

Інформація про виробника, матеріал, розміри та інші важливі характеристики не вказана, проте за фотографіями деякі висновки зробити все ж таки можна. Очевидно те, що валіза була випущена в Радянському союзі так у 60-70-х роках, про що говорить простенька по дизайну фурнітура і форма замку.

Судячи з потертостей, він не знаходиться в ідеальному стані, а зовнішня оббивка виконана зі шкірозамінника, який в СРСР був не дуже хорошої якості. Подібні речі випускали масово, а тому з "аналогів немає" автор явно перегнув або ж хотів сказати, що решта до нашого часу вже розвалилася.

На замках також видно емблему у вигляді ключа, проте розглянути її дуже складно, що ускладнює процес упізнання.

Варто відзначити, що деякі валізи дійсно можуть продаватися за подібні гроші, але йдеться про брендові раритетні моделі Louis Vuitton, Goyard або Hermes. Або це може бути речі ручної роботи або речі, які належали знаменитості. В цьому ж випадку від цінника радянської валізи варто прибрати десь три останні нулі, щоб отримати актуальну вартість.

Як відомо, це не єдиний лот, який намагаються продати за неосудною ціною. Наприклад, "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісний значок, випущений 1939 року на честь 10-річчя Театру ім. Щорса. Продавець оцінив його вартість у 1 мільйон гривень.