Метеозалежним приготуватися: погода приготувала українцям неприємний сюрприз (дати)

Триматиметься 5 днів

Синоптики попереджають про те, що буде підвищений атмосферний тиск над територією України. Він зберігатиметься протягом кількох днів.

Про це свідчать дані сайту Ventusky. На карті показано, який буде атмосферний тиск в Україні.

Атмосферний тиск 27 квітня

За даними метеорологічних служб, 27 квітня Україну охопив градієнт атмосферного тиску, який чітко простежується на синоптичній карті. Західні області країни перебувають під впливом зони зниженого тиску, що відображено червоно-рожевим кольором на карті.

Центральні регіони, включно з Києвом, Черкасами та Кременчуком, знаходяться в перехідній зоні помаранчевого відтінку, тоді як східні території позначені жовтим кольором, що свідчить про вищий атмосферний тиск.

На карті чітко видно основні населені пункти України: Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир, Вінниця, Київ, Чернігів, Черкаси та Кременчук.

Метеорологи прогнозують, що такий розподіл атмосферного тиску може вплинути на погодні умови в різних регіонах країни протягом найближчих днів. Візуалізація на карті демонструє циркуляцію повітряних мас із характерним спіральним рухом, типовим для атмосферних фронтів.

Атмосферний тиск 29 квітня

На представленій карті сервісу Ventusky відображено прогноз атмосферного тиску на території України на 29 квітня 2025 року. Спостерігається чіткий градієнт тиску з заходу на схід.

Західні та центральні області України перебувають під впливом зони зниженого тиску, що відображено насиченим червоно-рожевим кольором. Показники тиску тут коливаються в межах 1013-1021 гПа.

Східні регіони демонструють поступове підвищення атмосферного тиску до 1030-1038 гПа, а в районі Сум зафіксовано максимальний тиск — 1032 гПа, що позначено літерою "В" (високий тиск).

На північному сході країни, в районі Харкова та Луганська, спостерігається значення 1030-1038 гПа. Південні області, включаючи Одесу та Крим, мають середні показники тиску.

Згідно з кольоровою шкалою на правій стороні зображення, на крайньому заході атмосферний тиск може опускатися до 956-973 гПа.

Атмосферний тиск 30 квітня

30 квітня 2025 року територія України потрапить під вплив зони підвищеного атмосферного тиску. На карті чітко видно, що майже вся країна забарвлена в насичений червоно-рожевий колір, що відповідає значенням близько 1030-1038 гПа.

Особливо помітний центр високого тиску (позначено літерою "В") в районі Рівного, де зафіксовано показник 1031 гПа. Це свідчить про формування стабільного антициклону над західною частиною України.

На відміну від попередніх днів, розподіл тиску став більш однорідним по всій території країни. Східні та центральні області, включаючи Київ, Харків, Полтаву та Дніпро, також перебувають під впливом підвищеного атмосферного тиску в межах приблизно 1030 гПа.

Південні області демонструють аналогічні показники, що охоплюють Одесу, Миколаїв та Крим. Лише на крайньому сході та південному сході спостерігається незначне пониження тиску, але все ще в межах високих значень.

Метеорологи повідомляють, що зона підвищеного атмосферного тиску, яка сформувалась над територією України, збережеться щонайменше до 2 травня.

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