Вартість проїзду на Київщині зросте за тиждень

В українських містах весна принесла не тільки потепління, а й зростання тарифів на проїзд

Вартість одноразового проїзду в транспорті зросла в місті Яготин Бориспільського району на Київщині. У квіті здорожчання вже відбулося у кількох містах країни, включно із прифронтовими.

Про підвищення сповістила міська рада Яготина. Зазначено, що встановлена вартість проїзду — 15 грн. Вона почне діяти з 28 квітня 2025 року. Йдеться про автобусні маршрути загального користування.

Встановлена ціна не найвища можлива. Перевізники звернулись до міськради ще 2024 року, тож для розрахунку нової вартості використовувалися дані за минулий та позаминулий рік.

Коментар міськради з проводу зміни тарифу на проїзд в Яготині

Причина здорожчання банальна — через зростання ціни паливно-мастильних матеріалів та щоб уникнути скорочення кількості рейсів. Аналогічні причини і в інших містах України. При цьому в деяких з них вартість проїзду незабаром може перевищити 30 грн. Мова про Львів, де перевізники вимагають встановити вартість проїзду за готівку у 32 грн. Вони аргументують це тим, що через безготівкову оплату проїзду його середня вартість впала нижче 15 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Київщині дорожчає не тільки проїзд в окремих містах. В Обухові зросла вартість водовідведення — на каналізацію вдруге за рік зросла ціна обслуговування.