З боргами відстрочку отримати не вдасться

Поєднання двох реєстрів дасть можливість багатодітним батькам отримувати відстрочку онлайн, навіть якщо є другий шлюб

Батьки, які мають трьох та більше неповнолітніх дітей, але не виконують вимоги щодо їхнього утримання можуть бути мобілізовані. Зокрема це стосується несплати аліментів. При заборгованості понад три місяці відстрочку в ТЦК оформити неможливо.

Незабаром це може перенестись в онлайн. В звіті Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради йдеться, що відбувається робота над налаштуванням електронної взаємодії між "Оберегом" та Єдиним реєстром боржників. Це потрібно для того, щоб автоматично визначати право на відстрочку для багатодітних батьків. Це дасть можливість отримувати її онлайн ширшому колу осіб. Зазначається, що це питання опрацьовується спільно з Мінюстом.

Витримка зі звіту ТСК

Щоб перевірити аліментну заборгованість реєстром боржників можна скористатися самостійно https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. За ПІБ можна перевірити номер виконавчого провадження, ким було видане виконавче провадження тощо.

Адвокат Поліна Марченко зазначає, що за несплату аліментів також можна отримати штраф, примусові громадські роботи, обмеження волі, тимчасове обмеження у праві керування транспортом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські батьки в 2024 почали краще сплачувати аліменти. Також загальна заборгованість розраховується з урахуванням індексації, тобто реальна сума до сплати може бути навіть більша за фактичний борг.