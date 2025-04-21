Працювати мало — отримувати багато: для одеських пенсіонерів є незвична робота

Головна вимога це зріст та дрес-код

Робота для пенсіонерів в Одесі — є хороша вакансія. У Приморському районі шукають вантажників у сфері ритуальних послуг.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Роботодавець готовий платити від 100 до 600 гривень за годину роботи.

Працювати треба неповний робочий день від 2 до 5 годин щоденно. Є можливість обрати вихідні за бажанням.

Згідно з описом вакансії, робота полягає в обслуговуванні процесу поховання — завантаження та розвантаження трун, квітів, вінків тощо.

Для кандидатів встановлено мінімальні вимоги: зріст від 170 см та дотримання дрес-коду (чорні брюки та чорні туфлі). Варто відзначити, що вакансія не потребує попереднього досвіду роботи та підходить для широкого кола кандидатів, включаючи молодь до 18 років, людей пенсійного віку та осіб старших 45 років.

Роботодавець надає транспорт для працівників. Вакансія не передбачає бронювання від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, що активним пенсіонерам пропонують заробіток на грибах. Сама робота не важка.