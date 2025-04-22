Потужна гроза йде в Україну? Коли і яким регіонам не пощастить

Без парасольки краще з дому не виходити

Вже наприкінці місяця Україну очікує значне погіршення погоди. На зміну сонячним та майже безхмарним дням прийдуть дощові зі грозами.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що в останню суботу квітня українцям прогнозують зливу.

Де дощитиме найбільше

У суботу, 26 квітня, Україну накриє дощ з грозою. Негода триматиметься до кінця дня. На заході країни синоптики прогнозують невеликий дощ, який почнеться зранку і до обіду закінчиться. Грози в цьому регіоні не буде, а от у гірській місцевості можливий дощ з мокрим снігом. Протягом доби стовпчик термометра показуватиме від +6 до +10 градусів.

На півночі України і в Києві можливий невеликий дощ зранку, який вже до 9:00 має закінчитись. Проте температура вдень коливатиметься в межах +7 … +11 градусів. На сході країни дощитиме з ранку і до вечора, але пік зливи припаде на 15:00. Саме в цей період випаде 4,5 мм опадів та очікується сильна гроза.

Погода в Україні 26 квітня

В центральних областях дощ з грозою теж очікується після обіду, проте до вечора він має закінчитись. Тут синоптики прогнозують випадіння до 3 мм опадів. Попри значну зливу вдень буде доволі тепло — до +18 градусів.

Погода в Україні 26 квітня

На півдні країни дощитиме майже протягом усього дня. Періодично опади вщухатимуть та набиратимуть нової сили. Грозу синоптики прогнозують після обіду. Водночас повітря вдень прогріється аж до +22 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну очікують заморозки та невеликий сніг в останні дні квітня.