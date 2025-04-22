Ви показали електронний військовий квиток, а військові ТЦК все одно виписали штраф. Чи законно це

Військовим ТЦК можна продемонструвати електронні або паперові документи

Військові територіального центру комплектування під час перевірки документів у чоловіка можуть попросити військовий квиток. Військовозобов'язаному не обов'язково показувати паперовий документ.

Паперовий та електронний військовий квиток мають рівну юридичну силу і різниці між ними немає. Про це пояснив адвокат Роман Кичко для "Українського радіо".

За його словами, у нього в практиці були випадки, коли військові ТЦК накладали адміністративне стягнення, тобто штраф, на чоловіка за нібито відсутність військового квитка, хоча особа демонструвала його в "Резерв+". Однак пізніше суди скасовували штрафи, але за умови, що електронний документ був чинним, а інформація – оновленою.

Кичко також нагадав, що військово-обліковим документом вважається тільки той, у якого є Qr-код для сканування. Якщо в "Резерв+" є позначка "не на обліку" чи "дані неповні", тоді такий папірець вважається недійсним, тобто фактично особа не знаходиться на обліку в ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна перевірити, чи підлягає особа мобілізації.