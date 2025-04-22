Губили взуття, вода плескала у всі боки і гучні крики: як українці відсвяткували поливаний понеділок (відео)

Користувачі мережі оцінили таку традицію

В Україні на другий день Великодня відзначають старовинне свято — поливаний понеділок. Цього дня українці традиційно обливають одне одного водою, вірячи, що це приносить здоров'я, удачу та благополуччя на весь рік.

Відповідні відео поширюють у соціальній мережі Тік Ток. Українці діляться, як вони проводять це свято.

Обливаний понеділок — що це таке

Обливаний понеділок, або як його ще називають "Поливальний понеділок" чи "Волочільний понеділок", має давнє коріння і походить ще з дохристиянських часів. За традицією, хлопці обливали дівчат водою, а ті в подяку дарували їм писанки. Вважалося, що вода в цей день має особливу силу та оздоровлює, а дівчата, яких облили, будуть красивими та здоровими.

У наш час ця традиція зазнала трансформацій, і тепер обливаються всі члени родини незалежно від віку та статі, перетворюючи давній звичай на веселу родинну розвагу. Цього року соціальна мережа TikTok наповнилася відео, де молодь з ентузіазмом підтримує народну традицію — вони обливають одне одного з відер, поливальних пістолетів та шлангів, сміються, бігають.

Хтось влаштував поливання одне одно прямо біля храму. Дівчина, яка ділиться відповідним відео зазначила, що під час цього дійства навіть загубила мешти.

Українці набирають у відра багато води і поливають своїх знайомих. На вулиці тепла погода і це дає змогу трохи освіжитись.

Українці пишуть, що це крута традиція. Вона підіймає настрій.

Обливати можна будь-кого. Так, на одному з відео помітно, що ціла родина влаштувала собі веселощі.

Інший користувач мережі показав, що пожежники на спецтранспорті також потішили жителів населеного пункта та нагадали про цю традицію. Відео було підписано так: "Обливаний понеділок по-багатому".

Також на одному з відео люди обступили іншого чоловіка, аби з різних сторін полити його водою. Він не очікував такого відчути.

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