У Полтаві витратять десятки мільйонів на тротуари та двори під час війни (тендер)

Роботи мають виконати до кінця року

Під час війни українська влада нерідко витрачає кошти на другорядні речі замість того, щоб спрямувати їх на оборону. Наприклад, в Дніпрі сотні мільйонів гривень витратять на ремонт доріг, а в Полтаві на це спрямують 44 мільйони.

Інформацію про це розміщено на сайті державних закупівель Prozorro. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради провело тендер.

Підрядник має виконати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, тротуарів, внутрішньоквартальних житлових, прибудинкових та інших територій Полтавської міської територіальної громади. Очікувана вартість робіт — 44 508 346 гривень.

Переможцем тендера стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансдорком". Заплановані ремонти воно має виконати до 30 грудня 2025 року. Оплата здійснюватиметься за фактом виконаних робіт.

Як розповідав "Телеграф", у Кривому Розі, який нерідко обстрілюють росіяни, планують витратити понад 8 млн гривень на озеленення. Місто закупає саджанці декоративних дерев, кущів, троянд і хвойних рослин.