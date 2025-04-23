Сильні заморозки накриють Україну. Де "мінуси" вдарять найбільше

Прогнозується до -6 градусів

Попри значне тепло та посушливу погоду, Україну знову накриють чималі заморозки. В деяких регіонах синоптики прогнозують до -6 градусів.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що вже наприкінці тижня у суботу та неділю, 26-27 квітня, прогнозуються чималі заморозки.

Де будуть найбільші заморозки

У суботу, 26 квітня, на півночі країни, переважно у східних регіонах, стовпчик термометра опуститься до -2 градусів. Така морозна температура триматиметься до ранку. І вже протягом для повітря прогріватиметься до +7 градусів. Однак саме на 26 квітня синоптики прогнозують чималу грозу та зливи.

Погода в Україні 26 квітня

Дощитиме в цей день по всій території України, але в різні періоди дня. І вже у неділю, 27 квітня, вночі очікуються сильні заморозки зі зледенінням. На півночі синоптики прогнозують до -7 градусів, які вдень зміняться на +6 градусів. На сході країни заморозки становитимуть до -2 градусів, а в центральних областях — до -1 градуса.

Погода в Україні 27 квітня

За прогнозом синоптиків заморозки найменше торкнуться півдня України, проте в деяких східних областях все ж буде до -1 градуса. Вдень 27 квітня по всій території країни обіцяють до +7 градусів, окрім Харківської та Сумської областей, де буде 0 градусів.

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