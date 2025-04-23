Дощі та грози перервуть аномальне тепло в Україні: коли знову настануть холоди

В Україну йде різке похолодання

На зміну по-справжньому літньому теплу в Україну прийдуть сильні дощі і грози, які принесуть із собою похолодання. Погіршення погодних умов розпочнеться вже найближчими днями і поступово охопить більшу частину території країни.

За даними погодного радара Ventusky, вже у п'ятницю, 25 квітня, на заході України очікуються сильні дощі та грози з опадами до 4,5 мм. Атмосферні фронти принесуть негоду на Львівщину, Волинь, частину Тернопільської області та Закарпаття.

Опади у п'ятницю, 25 квітня

Разом із дощами прийде й відчутне зниження температури. Якщо зараз термометри показують понад 26 градусів тепла, то вже у п'ятницю на західних територіях повітря прогріється лише до 11-14 градусів.

Температура повітря у п'ятницю, 25 квітня

У суботу похолодання пошириться майже на всю територію України, за винятком крайнього півдня та сходу. Опади охоплять центральні та північно-східні регіони, особливо інтенсивні дощі прогнозуються на Харківщині.

Температура повітря у суботу, 26 квітня

Опади у суботу, 26 квітня

У неділю синоптики не передбачають опадів, але повітря залишатиметься досить прохолодним. Найнижчі показники очікуються на півночі країни — близько +7 градусів. На заході повітря прогріється до +10, а в інших регіонах буде трохи тепліше. Наприклад, в Одесі стовпчики термометрів показуватимуть +14.

Надалі метеорологи прогнозують поступове підвищення температури повітря по всій території України.

Також раніше "Телеграф" писав, що погода приготувала українцям неприємний сюрприз. Метеозалежним краще приготуватися.