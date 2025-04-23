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Могилки приберуть за вас: скільки в Україні коштує така послуга перед поминальними днями (фото)

Автор
Денис Подставной
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Могилки приберуть за вас: скільки в Україні коштує така послуга перед поминальними днями (фото)

Набір послуг та ціни у кожної пропозиції різний

Перед поминальними днями в Україні активізувався специфічний вид послуг. Заповзятливі громадяни пропонують прибирання могил тим, у кого не вистачає на це часу.

Відповідні оголошення з'явились на OLX. Набір послуг та ціни у кожної пропозиції різний. Розглянемо цей вид бізнесу на прикладі двох оголошень:

Так, наприклад, у Миколаївській області за клінінг на цвинтарі автор оголошення просить від 450 гривень. Серед послуг:

  • Прибирання могил;
  • покіс трави, поля бур’янів;
  • підпилювання дерев;
  • обробка хімією (від бур’янів);
  • фарбування огорожі;
  • ремонт тріщин пам’ятника.

За послугу можна розраховуватись вже після виконання робіт. Майстер надасть фотозвіт.

А от на Київщині за клінінг просять трохи більше — 600 гривень. Але послуги відрізняються. Автор одного з оголошень пропонує:

  • видалення чагарників, бур’янів;
  • прибирання сміття;
  • миття пам’ятників, огорожі;
  • фарбування огорожі, столика, лав;
  • висаджування рослин;
  • засипання декоративного каміння.

Прибирання здійснюється як одноразово, так і на постійній основі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі студентам пропонують роботу мрії.

Теги:
#Україна #Робота #Великдень #Поминальні дні #Проводи