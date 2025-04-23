Могилки приберуть за вас: скільки в Україні коштує така послуга перед поминальними днями (фото)
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Набір послуг та ціни у кожної пропозиції різний
Перед поминальними днями в Україні активізувався специфічний вид послуг. Заповзятливі громадяни пропонують прибирання могил тим, у кого не вистачає на це часу.
Відповідні оголошення з'явились на OLX. Набір послуг та ціни у кожної пропозиції різний. Розглянемо цей вид бізнесу на прикладі двох оголошень:
Так, наприклад, у Миколаївській області за клінінг на цвинтарі автор оголошення просить від 450 гривень. Серед послуг:
- Прибирання могил;
- покіс трави, поля бур’янів;
- підпилювання дерев;
- обробка хімією (від бур’янів);
- фарбування огорожі;
- ремонт тріщин пам’ятника.
За послугу можна розраховуватись вже після виконання робіт. Майстер надасть фотозвіт.
А от на Київщині за клінінг просять трохи більше — 600 гривень. Але послуги відрізняються. Автор одного з оголошень пропонує:
- видалення чагарників, бур’янів;
- прибирання сміття;
- миття пам’ятників, огорожі;
- фарбування огорожі, столика, лав;
- висаджування рослин;
- засипання декоративного каміння.
Прибирання здійснюється як одноразово, так і на постійній основі.
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