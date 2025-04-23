В Україні різко похолодає. Коли почнемо мерзнути та коли все скінчиться

Зниження температури повітря буде суттєвим

Погода в Україні зараз радує майже літнім теплом, проте такої погодної розкоші залишилося кілька днів. Невдовзі країну накриє похолодання, подекуди температура повітря опуститься до мінусових значень.

Коли почнеться похолодання

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, зміни у погодних умовах почнуться з 26 квітня. Погіршення погоди буде викликане активізацією циклонічної діяльності над східною Європою на тлі вторгнення холодного арктичного повітря із півночі.

Погода на вихідних 26-27 квітня

Вже у суботу температура повітря знизиться. Також прогнозуються дощі та грози. У неділю, 27 квітня, по всій Україні температура впаде на 6–10 градусів. Найближчими вихідними у західних та північних регіонах можливі заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але місцями також у повітрі до 0… -3 градусів. В решті областей в нічні години прогнозується +3… +8 градусів. Вдень очікується 13-18 градусів із позначкою "плюс".

Коли повернеться тепло

Проте, за прогнозом Кібальчича, похолодання не буде довгим. До кінця місяця повітря почне прогріватися все сильніше. Вже 28 – 30 квітня нічних заморозків не прогнозується. Вдень у ці дні повітря прогріватиметься до 17-23 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть магнітні бурі з 23 по 27 квітня. У середу на Землі вирує сильна магнітна буря в 5 балів.