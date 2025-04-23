В Одесі продають "антишахедну" квартиру: скільки коштує та який вигляд має (відео)

Мешканцям такої квартири не доведеться ховатися під час повітряних тривог

Мешканці Одеси знайшли нетиповий спосіб пристосуватися до сучасних реалій життя під загрозою ракетних атак. У місті виставили на продаж квартиру, яка, за словами продавця, має унікальну перевагу — розташування на мінус першому поверсі, що вже є готовим укриттям.

Власники нерухомості позиціюють своє помешкання як "актуальне на сьогодні" в умовах нічних тривог та атак дронів. Відео з відповіднм оголошенням з'явилося на одному з місцевих телеграм-каналів.

"Ну що, всі вчора ховалися від шахедів уночі в Одесі? А в цій квартирі не потрібно ховатися, тому що вона розташована уже в укритті", — з таких слів починається ролик.

В оприлюдненому відео показано повноцінну однокімнатну квартиру площею 42 квадратні метри. Вона розташована на Літературній в районі Аркадія. Помешкання, розділене на дві спальні та кухню-вітальню, знаходиться у цокольному поверсі, тобто нижче рівня землі. За словами продавця, мешканцям такої квартири не доведеться ховатися під час повітряних тривог, адже вони вже перебувають в укритті.

Молодий чоловік демонструє санвузол із сучасним ремонтом, світлу кухню-вітальню з усім необхідним для проживання та дві окремі спальні. Власники оцінили таке помешкання у 55 тисяч доларів.

Користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на таку пропозицію. Дехто висловив занепокоєння щодо можливої сирості та холоду в квартирі, розташованій нижче рівня землі. Інші коментатори вважають, що заявлена ціна зависока для цокольного поверху. Дехто зазначив, що навіть таке розташування не гарантує безпеки у випадку прямого влучання у вікно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ціни на бюджетне житло в Одесі на вихідні. Виявилося, що винайняти житло подобово в цьому місті можна за дуже помірні гроші.