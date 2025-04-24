Росіяни ненавидять це українське ім'я і постійно з нього глузують: ось як воно звучить

Створюють анекдоти та сміються

Українські імена неймовірно дратують росіян, зокрема, це стосується Оксани. На це є кілька причин.

Про це розповідає "Телеграф", посилаючись на дані штучного інтелекту. Нейромережа Grok пише, що ім'я Оксана створює негативну реакцію чи глузування серед деяких росіян і має культурний, історичний і психологічний контекст.

Звідки пішло ім'я Оксана і що воно означає

Ім'я Оксана асоціюється з українською культурою. Воно є українською формою імені Ксенія (від грецького "ξενία" — гостинність), але в Росії воно вживається частіше, тоді як Оксана сприймається як "чисто українське" ім'я. Що стосується російсько-українських історичних конфліктів, імперського ставлення та спроби змінити українську ідентичність, деякі росіяни можуть глузувати з іменем Оксана, щоб підкреслити "інакшість" української культури.

Сприймали "селюками" та "хохлами"

В радянський період і після нього у російській культурі українці часто зображалися в карикатурному вигляді — як "селюки", "хохли" чи носії "простакуватих" рис. Ім'я Оксана, яке популярне в Україні, могло стати об'єктом таких стереотипів. В російських анекдотах та медіа українців іноді зображали як "сільських" чи "неосвічених", і ім'я Оксана могло асоціюватися з цими образами.

Не вимовляють звуки

Для російськомовних, які не звикли до м'яких українських звуків, ім'я Оксана може звучати "незвично" чи "грубо" через наголос на "О" та м'яке "а". Філологиня Ольга Васильєва зазначає, що росіяни мають труднощі з вимовою українських звуків, що може підсвідомо викреслити дискомфорт або сприйматися як "чужорідне". Це може сприяти глузуванню, особливо в контексті культурної ізоляції росіян.

Раніше "Телеграф" писав про імена людей, які важко і довго повертають позики.