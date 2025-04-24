"Пиляти" контент і заробляти гроші: в Україні з'явилася цікава вакансія для студентів

Від кандидата очікують ініціативність та креативність

Жоден студент сьогодні не уявляє свого життя без соцмереж і гаджетів — і саме це може стати перепусткою до першої роботи. До прикладу, у Полтаві з’явилась креативна вакансія SMM-менеджера, яка ідеально підійде для активної молоді.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Автор додав, що це — шанс реалізувати себе у сфері медіа, створюючи сучасний контент для TikTok та Instagram.

Компанія шукає людину з почуттям гумору, вмінням знімати на смартфон, редагувати відео в популярних додатках та відчуттям стилю.

Скриншот вакансії

Що треба робити

Основне завдання в цій зайнятості — знімати яскраві, динамічні та актуальні відео для TikTok та Instagram Reels. Це можуть бути:

огляди нових товарів у магазині;

відео з "закулісся" — як працює команда, як готуються колекції тощо;

демонстрація образів на собі або друзях;

естетичні відео з атмосферою магазину;

участь у флешмобах і TikTok-трендах.

Редагування відео

Після зйомки — обробка роликів у зручних мобільних додатках: CapCut, VN Video Editor, InShot чи інших. Потрібно вміти зробити монтаж швидко та зі смаком: додати музику, ефекти, текст, кадрування.

Ведення соцмереж

оформлення постів: підписи, хештеги, тегання брендів;

планування контенту та регулярне публікування відео;

відповіді на коментарі, підтримка ком'юніті.

Від кандидата очікують ініціативність та креативність.

Що пропонує роботодавець

Умови максимально гнучкі, тож студенту легко можна поєднувати роботу з навчанням. А ще це шанс попрацювати в молодому колективі, набратися досвіду та навть обзавестися друзями.

Заробітна плата — від 5 000 до 10 000 грн, залежно від навичок і домовленостей. На роботу беруть після успішної співбесіди.

Вакансія актуальна, тож не зволікате, якщо давно мріяли зробити кар'єру в соцмережах!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в самому центрі Івано-Франківська відкрилася вакансія продавця морозива — ідеальний варіант для студентів та молоді. Як вказано в оголошенні, оплата праці здійснюється щоденно після завершення зміни.