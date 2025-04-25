Вчені вперше зняли на відео рідкісну глибоководну котячу акулу: подивіться, як вона виглядає

Ця акула живе досить глибоко, і звичайні дайверські дослідження її не виявлять

Котяча плямиста акула вперше була зафіксована вченими. Це рідкісна порода, яка була відома лише за зразками з ринків Індонезії.

Про це повідомляє Iflscience. Відео було знято в листопаді 2024 року під час проєкту, який запустили у Національному географічному товаристві, метою якого було дослідження глибоководних вод біля узбережжя Тимор-Лешті в Південно-Східній Азії за допомогою спускних камер.

Камери змогли зафіксувати плямисту акулу на глибині 536 і 570 метрів, яка плавала біля крутих скелястих схилів. На думку вчених це велика навичка.

"По суті, ми просто хотіли побачити, що там внизу — плямиста акула була бонусом! Але також це гарне підтвердження того, що в Тимор-Лешті є ще багато чого для вивчення та відкриття", — розповіла IFLScience Лоу Клаасенс, головна авторка нового дослідження та зоологиня з Університету Родса.

Однак, як виявилось, ідентифікувати цю особину було непросто. Щоб переконатися, що це дійсно плямиста акула, команда залучила доктора Дейва Еберта, відомого як "Людина зниклих акул". Потім стало відомо, що знятий на відео вид належить до роду Cephaloscyllium, багато представників якого мають чітко виражений плямистий візерунок.

Оскільки цей вид раніше був ідентифікований на рибних ринках Індонезії, це відео розширює відомий ареал виду приблизно на 1100 кілометрів і свідчить про те, що він може бути не таким рідкісним, як вважалося раніше.

"Дослідники зазвичай користуються рибними ринками або виловом рибалок. Ця акула живе досить глибоко, і звичайні дайверські дослідження її не виявлять. Тому наступний найкращий варіант — перевірити, чи ловлять її рибалки, і використовувати зразки з ринків. Імовірність знайти кілька зразків набагато вища, ніж якщо спустити кілька камер в океан", — прокоментувала Клаасенс.

Це відкриття є великою удачею для Тимор-Лешті, молодої країни з буремною історією. Колонізована Португалією в XVI столітті, вона проголосила незалежність у 1975 році, але незабаром була захоплена та анексована Індонезією. Під час 24-річної окупації тиморський народ зазнав масштабного насильства та порушень прав людини. Країна отримала повну незалежність у 2002 році, але продовжує залишатися однією з найбідніших у світі.

Це останнє дослідження підтверджує, що Тимор-Лешті є яскравим осередком морського біорізноманіття і, ймовірно, приховує ще багато скарбів.

"Мені подобається в цьому проєкті те, що ми змогли його реалізувати. З дуже маленьким бюджетом. І ми вперше занурилися в глибокий океан біля Тимору! Для найменш розвиненої країни, однієї з наймолодших країн світу, це досить важливо", — додала Клаасенс.

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