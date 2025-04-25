Працюй вдома і заробляй. В Україні пропонують роботу для студентів

Готові взяти людину без досвіду

В Україні щодня з'являється чимало вакансій, роботодавці шукають вправних людей і пропонують роботу навіть студентам. Так, до прикладу, у Glovo шукають оператора служби підтримки.

Про це свідчать дані порталу з пошуку роботи. Працівнику Glovo пропонують заробітну плату від 14 500 грн.

Зазначається, що компанія пропонує роботу студентам без досвіду та забезпечує навчання, яке триває десять днів. Після чого майбутній працівник, відпрацювавши місяць, може отримати премію.

Які умови роботи?

плаваючий графік роботи (є повна зміна 8−9 год та неповна 6−7 год;

(є повна зміна 8−9 год та неповна 6−7 год; можливість обрати час роботи — зранку, вдень чи ввечері;

офіційне працевлаштування;

погодинна оплата та бонуси;

виплата зарплати двічі на місяць;

кар'єрний ріст та підвищення кваліфікації;

В обов'язки оператора входить спілкування з клієнтами Glovo, кур'єрами та вирішення їх питань. Робота проходить дистанційно у додатку Glovo у спеціальному чаті підтримки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі студентам пропонують роботу мрії.