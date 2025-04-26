Дві нові відстрочки в "Резерв+" з'являться вже на початку травня. Для кого вони будуть

Дві категорії українців зможуть отримати відстрочку в "Резерв+" з травня, не виходячи з дому

Нові види відстрочок для військовозобов'язаних з'являться в мобільному застосунку "Резерв+" вже у першій декаді травня. Їх буде дві.

До 8 травня 2025 року у "Резерв+" мають запустити відстрочку для людей з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців, а також для українців, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону, передає "РБК-Україна".

Вона додала, що у першому випадку її надаватимуть на основі висновку військово-лікарської комісії.

За словами Черногоренко, головна мета цього проєкту — перевести процес оформлення відстрочок у зручний онлайн-формат, замість того, щоб чоловіки довго стояли в черзі та очікували тижнями, щоб розглянули їх заявки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що має бути зазначено в повістці, аби вона вважалась юридично дійсною. Крім ПІБ та причини виклику до ТЦК, там мають бути ще певні дані.