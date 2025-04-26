Шашлички на природі скасовуються? Погода підготувала неприємний сюрприз на перші травневі вихідні

Вдень буде до +20 градусів

На зміну теплій і посушливій погоді в Україну прийдуть дощі та зливи. Значне погіршення погоди синоптики прогнозують і на останні вихідні квітня, і на перші вихідні травня.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Зазначається, що вже у суботу та неділю, 3-4 травня, прогнозуються чималий дощ. Звісно, Ventusky, як і інші подібні сервіси, використовує чисельні моделі та глобальні бази даних, тому може помилятись, і не оновлюється миттєво.

Яка погода буде у перші вихідні травня

У суботу, 3 травня, синоптики прогнозують доволі теплу погоду протягом дня, адже стовпчик термометра покаже до +20 градусів вдень та до +10 градусів вночі. Але дощ не дасть українцям змоги насолодитись теплом. Зранку опади прогнозуються на заході та півночі країни, а вже ближче до вечора вони охоплять центральні регіони. На сході та півдні дощів не обіцяють.

Погода в Україні 3 квітня

У неділю, 4 травня, дощитиме з ранку і до вечора. У першій половині дня опади накриють північні та центральні регіони, а ввечері дощі підуть і на сході країни. Значні опади не оминуть і півдня України. Водночас стовпчик термометра протягом дня показуватиме від +11 до +20 градусів тепла.

Погода в Україні 4 квітня

Нагадаємо, що на найближчі вихідні, 26-27 квітня, синоптики також прогнозують дощ, який у неділю змінить значне похолодання. Тому, за даними Ventusky, які можуть змінитись, два тижні поспіль українців чекають дощові вихідні. Отже, традиційний для більшості відпочинок на природі з шашличками під загрозою.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну вернеться тепло після квітневих заморозків.