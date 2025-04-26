"Тачка на прокачку". З'явилися смішні меми про ліквідованих генералів РФ і не тільки

За пів року було ліквідовано двох високоставлених генералів РФ - Кирилова та Москалика

Ліквідація в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, яки модернізував російські РЕБи, Євгена Ритікова надихнула українців на створення мемів. До того ж Сили оборони знищили вже другого високопоставленого генерала РФ, першим був Ігор Кирилов.

"Телеграф" створив кілька дотепних мемів, які найточніше характеризують складену в Росії ситуацію. Зауважимо, що генерал Москалик загинув 25 квітня.

Усі вищеперераховані посадовці були не тільки дотичні до війни проти України, їх ще й ліквідували шляхом підриву. Біля Москалика вибухнуло авто, Ритікова підірвали у власній машині, а Кирилова також підірвали біля власного будинку. Така вогняна робота Сил оборони України не залишилась непоміченою.

Окрім цього за останній рік було ліквідовано і начальника штабу російської ескадрильї Дмитра Ґолєнкова, і ГРУ-шника Микиту Кленкова, та конструктора Михайла Шацького.

Загалом за пів року Силам оборони вдалось знищити двох генералів Генштабу Росії — Москалика та Кирилова. До слова навколо ліквідації останнього було чимало чуток проте, що саме вибухнуло: автівка чи самокат. Адже біля загиблого оперативники виявили самокат з приклеєним до нього скотчем невеликим пристроєм.

Нагадаємо, що у лікарні помер пропагандист російського військового каналу "Зірка" Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів HIMARS.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росЗМІ розкрили ймовірне ім'я виконавця підриву генерала Москалика. Ним нібито виявися українець.