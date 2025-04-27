Про них мріяв кожен чоловік у СРСР: унікальний ретро-годинник "Електроніка 5" продають за смішною ціною

Такі пристрої востаннє були випущені в 2012 році

Годинники в СРСР були не просто приладами для вимірювання часу — вони стали символами стилю, надійності та технічного прогресу. Одним із яскравих представників того періоду є модель "Електроніка 5-29367 Мелодія", яку нещодавно виставили на продаж.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті купівлі-продажу. Продавець підкреслив, що на відміну від стандартних версій, цей екземпляр має не дві, а одразу три рідкісні мелодії, а також чіткий звуковий сигнал. Усі функції працюють бездоганно.

"Електроніка 5" вирізняється характерним дизайном із великим прямокутним корпусом, оздобленим металевим покриттям, що додає моделі враження надійності та міцності. Циферблат оформлено в оригінальних відтінках синього, жовтого, білого та червоного кольорів, що підкреслює ретро-естетику пристрою. Окремою прикрасою є стилізоване зображення коня, розташоване ліворуч від дисплея.

Окрім будильника та мелодійного сигналу товар оснащений також секундоміром або хронографом, що вказано написами "СТАРТ-СТОП" та "РЕЖИМ". На корпусі розташовано декілька кнопок для налаштування всіх режимів.

Унікальною особливістю годинника є функція ручного цифрового налаштування ходу (ЦНГ), що дозволяє власноруч скорегувати точність годинника — опція, якої не було в іноземних аналогах. Пристрої серії "Електроніка 5" випускалисяна мінських заводах з кінця 1980-х до 2012 року і зараз є цінним об'єктом для колекціонерів.

Ціна лота становить 1 041 грн, доступна також доставка через OLX по всій Україні.

Такий годинник стане не лише стильним аксесуаром, а й справжнім символом минулої епохи. Також він може стати унікальним подарунком на День народження шанувальнику ретро-речей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що легендарний радянський електронний годинник 1980-х років Montana продають в Україні за привабливу ціну. У свої часи він став знаковим атрибутом завдяки впізнаваним поліфонічним мелодіям та характерному дизайну.