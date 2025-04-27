Ідеальна нагода для студентів-кар'єристів: у Луцьку пропонують роботу в салоні краси

За місяць студент може заробити до 24 000 гривень

Молоді студенти часто шукають можливості для поєднання навчання та роботи, де можна отримати стабільний дохід. Центр корекції фігури та релаксу "Venska Easy Body" шукає адміністратора для свого салону в Луцьку.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавиця гарантує гарні умови для кар'єрного розвитку, гідну оплату та гнучкий графік.

Скриншот вакансії

Офіс розташований за 0,6 км від центру Луцька, по вулиці Яровиця.

Що треба робити

На цій посаді вам потрібно буде приймати та обробляти телефонні дзвінки, надаючи інформацію про послуги салону та відповідаючи на запитання клієнтів щодо запису на процедури. Також до обов'язків адміністратора входить:

запис клієнтів на процедури та консультування щодо послуг салону;

ведення обліку клієнтів та їх візитів;

допомога майстрам із підготовкою до процедур;

підтримка чистоти в салоні.

Серед головних вимог до кандидатів є вік від 18 років, вміння працювати з клієнтами та хороші комунікативні навички, відповідальність, організованість та бажання навчатися, а також знання української мови.

Що пропонує роботодавиця

Гнучкий робочий графік

Теплий та дружній колектив

Перспективи для професійного зростання

Офіційне працевлаштування

Навчання та підтримка у кар'єрному розвитку

На цій роботі студент може заробляти в місяць від 8 100 до 24 000 гривень.

Це чудова можливість для студентів, які хочуть поєднувати роботу та навчання, отримуючи гнучкий графік і гідну оплату. Якщо ви шукаєте роботу в сфері краси та хочете розвиватися разом з професіоналами, ця вакансія може стати для вас ідеальним вибором.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія Glovo наразі має відкриту вакансію на позицію оператора служби підтримки. Роботодавці пропонують заробітну плату від 14 500 грн.