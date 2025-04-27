Не "налічка" і не "мєлочь": як ці слова звучатимуть українською

Існує ряд слів, які доречно використовувати замість цих "суржикових"

Деякі українці використовують "суржикові" слова, говорячи українською мовою. Однак краще прибирати їх зі своєї мови, щоб зробити її чистою.

Наприклад, слід забути такі слова як "мєлочь", "здача" та "налічка". Насправді в українській мові цих слів не існує. Важливо знати, чим їх необхідно замінити.

Слово "мєлочь" в українській мові має низку аналогів, які правильно звучатимуть:

дрібні гроші;

дріб’язок;

монети;

копійки.

"Здача" українською звучатиме як "решта". А якщо ми говоримо про готівку, то не використовуємо "налічка", а говоримо "безготівковий розрахунок", або "готівка".

"Усі, хто має справу з грошима, запам'ятайте, як правильно українською треба говорити ці слова: "налічка" – "готівка", "обналичивать" – "розготівковувати", "взяти напрокат" – "випозичити", "в розстрочку" – "на виплат", "виручка" – "виторг", "накладений платіж" – "післяплата", — пояснила вчителька української мови та блогер з Дніпра Світлана Чернишова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нового у чинному українському правописі. Окрім літери "є" у слові "проект", там ще чимало цікавого.