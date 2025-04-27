Є навіть своє баскетбольне кільце: розкішний пентхаус із видом на море здають в Одесі (фото, відео)

У приміщенні є всі зручності

Якщо ви завжди мріяли про скромне житло на 260 квадратних метрів з видом на море та тихими сусідами, то в Одесі таке можна зняти "всього" за 2000 доларів на місяць. Розташований об’єкт у житловому комплексі "Біле вітрило".

Кадрами того, як виглядає помешкання, поділився місцевий telegram-канал "Ху**ая Одеса". Оголошення про здачі можна знайти на сайті оголошень OLX.

Квартира знаходиться на 17-му поверсі за адресою Літературна, 1А. У ній три кімнати, кухня, 2 санвузли, ванна з джакузі та величезна тераса з видом на море. При цьому на терасі є ще й засклена веранда на 23 квадрати із душовою кабінкою та зоною барбекю.

Усередині також встановлено чотири кондиціонери та систему очищення питної води. Приміщення розташоване на закритій території, а доступ всередину можна отримати лише по картці.

Будівля повністю автономна і в періоди відключень світла всередині продовжує працювати водопостачання, тепло та ліфт. Також на території житлового комплексу є фітнес-центр із басейном, салон краси та підземний паркінг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі здають квартиру у "царському будинку". Майбутнім орендарям пропонують дві просторі кімнати, але є певні особливості.