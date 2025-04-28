Тільки під підпис? Коли бойова повістка буде врученою

Бойову повістку можуть вручити навіть без підпису, якщо склали акт про відмову від неї

Бойова повістка видається військовозобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, якщо їх визнали придатними до служби. Є підстави, за яких вона вважатиметься врученою.

Така повістка видається у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) або в інших уповноважених структурах і передбачає подальше направлення особи до навчального центру. Пізніше чоловіка направляють до бойового підрозділу, як пояснили на порталі "Юристи.UA".

За словами адвоката Юрія Айвазяна, цей документ вважатиметься врученим, якщо його особисто віддали військовозобов'язаному в ТЦК, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів. Крім того, на ньому має стояти підпис чоловіка, якому вона надається.

Однак якщо на ній немає підпису, то це не означає, що повістка не вручена, додав адвокат Євген Лошаков.

"Ключовим є докази вручення (акт про відмову у підписанні, відеозапис або підтвердження з Укрпошти про отримання повістки)", — розповіли в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто має стати на військовий облік у квітні 2025.