Холод нарешті відступить? Коли до України повернеться довгоочікуване тепло

Зовсім скоро теплі речі можна буде прибрати

Починаючи з 29 квітня, в Україні очікується поступове підвищення температури. Після періоду заморозків у нічні години в більшості регіонів країни встановиться тепліша та суха погода.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, найближчими днями помірний вітер західних напрямків принесе в Україну тепле повітря. У ніч на 29 квітня ще можливі слабкі заморозки у східних областях, однак у середу та четвер нічна температура підвищиться до +5…+12 градусів за Цельсієм.

Вдень температура сягатиме +16…+23 градусів. У східних регіонах 30 квітня та заході й півночі 1 травня буде дещо свіжіше – +12…+17 градусів. Переважатиме суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки, лише в окремих регіонах можливі невеликі короткочасні дощі.

Своєю чергою, синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що з 29 квітня Україна перебуватиме під впливом області підвищеного атмосферного тиску. За її даними, вночі температура становитиме +2…+8 градусів за Цельсієм, місцями на Лівобережжі можливі заморозки.

Вдень повітря прогріватиметься до +15…+19 градусів. У Києві 29 квітня опадів не очікуватиметься, вночі температура становитиме +4…+6 градусів, а вдень підніметься до +18. Надалі заморозки поступово зникатимуть, але поки на повернення +27 градусів очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що весняна погода в Україні знову проявляє свою мінливість. Після короткого періоду літнього тепла, яке змінило прохолодний початок квітня, на українців чекає чергова різка зміна погодних умов.