Можна заробити гроші не виходячи з дому: пенсіонерам пропонують креативну роботу

Навчання роботодавець проводить безкоштовно

У Кривому Розі відкрито вакансію робітника на виготовлення подарункових коробок. У кандидати готові розглянути, зокрема, і пенсіонерів.

Відповідне оголошення з’явилося на популярному українському сайті з пошуку роботи. Там наголошується, що головною умовою для працевлаштування на цю роботу є проживання у пішій доступності 95-го кварталу.

Плюс вакансії полягає в тому, що подарункові коробки можна робити вдома, а навчання роботодавець проводить безкоштовно.

Оплата кожної коробки проводиться окремо за прайсом. Зазначається, що за місяць приблизний заробіток виходить приблизно від 3 до 8 тисяч гривень.

Однак слід врахувати, що це не підробіток, а основна робота, оскільки вона займатиме цілий робочий день.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пенсіонерам пропонують цікаву роботу з оплатою 1500 грн/день. Роботодавець пропонує повну зайнятість. У будні дні точки продажу відкриті з 10:00 до 21:00, а у вихідні та свята – з 12:00 до 22:00. Для цієї роботи не потрібно ні досвіду, ні спеціальної освіти. Головне – вміти спілкуватися з людьми та бажання вчитися.