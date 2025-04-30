Чи можуть мобілізувати студента, коли він навчається або на літніх канікулах

Студентів не можуть мобілізувати, коли вони мають відповідний статус

Студентів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів не можуть мобілізувати в Україні за певних умов. Однак відстрочку їм надають лише на час навчання.

Відповідно до статті Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Тобто їх не призвуть на службу, поки вони мають статус особи, яка навчається й у них є відповідні документи, що підтверджують його.

Однак на період літніх канікул, зокрема з початку липня і до початку вересня, студентів можуть мобілізувати. Наприклад, це може відбутись з абітурієнтом, який після коледжу вступає до університету, після бакалаврату у ВНЗ до магістратури тощо.

Крім того, їх можуть призвати на військову службу, якщо відрахували чи виключили з навчального закладу. Але є виключення, зокрема, доки немає наказу про відрахування, у студента є відстрочка.

Але студенти не звільняються від того, що військові територіального центру комплектування вручатимуть їм повістки. Чоловікам просто потрібно показати студентський квиток.

Якщо ж повістка була все ж таки вручена, тоді студенту потрібно з'явитись в ТЦК з актуальними документами, які підтверджують навчання в ВНЗ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто зі студентів лишиться відстрочки у 2025.