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Дівчата із цими іменами успішно виходять заміж: як вони звучать

Автор
Анастасія Мокрик
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Названо п’ять імен, володарки яких вдало виходять заміж
Названо п’ять імен, володарки яких вдало виходять заміж. Фото Freepik

Йдеться про п’ять популярних імен

Багато хто вважає, що ім’я значно впливає життя людини. У кожного є своє значення та приховані смисли. Наприклад, вважається, що володарки деяких імен вдало виходять заміж та створюють щасливу родину.

Усього йдеться про п’ять жіночих імен. Їх носійки випромінюють кохання, є хорошими господинями та хранительками сімейного вогнища.

Йдеться про такі імена: Єва, Любов, Роза, Вікторія, Катерина.

Єва

Дівчата з цими іменами найчастіше обирають супутника життя з таким самим характером, як і в них. Єва в сім’ї головна, але своє верховенство робить тактовно. Вона ідеальна господиня, гарний кулінар та приголомшлива дружина.

Любов

І тут ім’я говорить саме за себе. Ці дівчата випромінюють велике і світле кохання. У відносинах вони постійні та стабільні. Любов здатна створити сімейний затишок, в якому буде комфортно всій родині.

Роза

Дівчата з іменами Роза мають неймовірну енергетику, яка приваблює гідних і сильних чоловіків. Ці дівчата так зроблять якістю, що допомагає їм знаходити у своєму обранці тільки найкращі сторони. При цьому лідерство в сім’ї Розу не цікавить, але їй важливо, щоб її партнер цінував і поважав її працю.

Вікторія

Це фатальні жінки, яким судилося розбити не одне чоловіче серце. Однак за підсумком вони виберуть собі за чоловіків гідного претендента. Ідеал для Вікторії — розумна і чуйна людина, що дає їй впевненість. Самі ж дівчата з цим ім’ям — прекрасні господині та дбайливі дружини.

Катерина

Вона може полюбити один раз і назавжди чоловіка, з яким готова провести все життя. Власниці такого імені стануть щасливими з надійною людиною, щоб йому можна було довіритися та покластися на нього. Катерина — справжня хранителька домашнього вогнища, що вміє блискуче організувати і затишок, і комфорт, і відпочинок у будинку для кожного з членів сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці з цими іменами не досягають кар’єрних успіхів.

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#Заміжжя #Імена #Жіночі імена