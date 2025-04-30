Весни не буде? Синоптик здивував прогнозом погоди на травень

Опадів слід очікувати більше у першій декаді, а друга ж буде "сухою"

Погода у квітні здивувала українців температурними гойдалками, але й у травні подібна ситуація продовжиться. На початку місяця не варто чекати справжнього весняного тепла.

Про це народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень та травень".

За його словами, у першу декаду спостерігатимуться помірні температури, і лише до кінця цієї десятиденки потеплішає. Очікуються та опади.

У другій декаді очікується вже тепліша погода і температура повітря буде набагато комфортнішою. Опадів слід очікувати більше у першій декаді, а друга ж буде "сухою". Однак, іноді будуть короткочасні дощі.

А третя декада травня, за словами Деркача, знову розчарує українців. Температура повітря може знизитися і буде досить волого та вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди.

Наприкінці травня знову повернеться тепло. При цьому назвати його літнім не можна буде, хоч і буде досить тепло.

Прогноз Укргідрометцентру

Синоптики повідомляють, що у перші дні травня в Україні очікуються опади у вигляді дощів. Температура в деякі дні в нічний час може бути лише на рівні +4-6 градусів.

Вдень у середньому очікується до +20.. +23 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє надзвичайно холодна погода у травні цього року.