Моліться за свою розсаду: коли Україна застане заморозки у травні

Фахівець попередив про заморозки

1 та 2 травня погода в Україні загалом залишатиметься спокійною та стабільною. За прогнозами синоптиків, істотних опадів у ці дні не очікується — переважна частина території країни перебуватиме під впливом антициклону.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич, у західних і північно-східних регіонах місцями можливі короткочасні та незначні дощі, але вони не матимуть суттєвого впливу на загальний характер погоди.

Нічна температура повітря у чертвер та п'ятницю коливатиметься в межах від 5 до 12 градусів із позначкою "плюс", проте на півночі та заході України в ніч на 2 травня можливі заморозки — як на поверхні ґрунту, так і місцями в повітрі. Фахівець попередив, що стовпчики термометрів у деяких районах можуть опуститися до 0…–3 градусів, що слід врахувати аграріям та власникам присадибних ділянок.

Удень повітря прогріватиметься до +12…+18 градусів, а в південній частині країни та на Закарпатті буде ще тепліше — до 19-24 градуси вище нуля. Загалом початок травня принесе українцям помірно теплу й відносно суху погоду.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві зберігається мінлива хмарність і по-літньому тепла погода, яка, за прогнозами синоптиків, триматиметься до 2 травня. Водночас метеорологи застерігають: у ці дні очікуються пориви вітру — свіжого до сильного, які щодня змінюватимуть свою інтенсивність.