Працюй із зірками соцмереж: в Україні шукають студента-фрілансера для цікавої роботи

Ця позиція передбачає роботу з блогерами

Студентам, які хочуть спробувати себе у сфері реклами, пропонують роботу менеджера з маркетингу. Рекламне агентство "Enter Esport" оголосило про відкриту вакансію інфлюенс-менеджера.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Як зазначив роботодавець, ця неповна зайнятість легко поєднується з навчанням або іншими справами.

Скриншот вакансії

Що входить до обов'язків

Ця позиція передбачає роботу з блогерами — зокрема популярними інфлюенсерами з мільйонною аудиторією. Новий співробітник має бути відповідальним за пошук потенційних партнерів, комунікацію, ведення переговорів, узгодження умов співпраці та контроль за розміщенням рекламних матеріалів. Також потрібно фіксувати результати в CRM-системі.

Робота підійде комунікабельним і цілеспрямованим людям, які мають організаторські здібності, вміють домовлятись і працювати з інформацією. Досвід у цій сфері не є обов'язковим — головне, щоб кандидат мав бажання розвиватися, вмів швидко навчатися та проявляв ініціативу.

Що пропонує роботодавець

На посаді менеджера студенту обіцяють:

зарплата від 8 000 до 12 000 грн на місяць + ставка й бонуси;

повністю дистанційний формат — працювати можна з будь-якого куточка світу;

зручний графік: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00;

згуртовану команду амбітних, творчих і мотивованих фахівців, які завжди підтримають і поділяться досвідом.

Це чудова можливість для тих, хто цінує гнучкість, розвиток і сучасне робоче середовище. "Enter Esport" надає її для студентів.

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