Несподівана весна принесла несподіваний урожай: українка виростила на грядці "часничат"

Користувачі одразу взялися жартувати у коментарях

Українська городниця, яка посадила восени часник, навесні зібрала дещо значно миліше — у міжрядді вона натрапила на кубельце маленьких зайченят. Курйозні кадри миттєво підірвали соцмережі, викликавши хвилю захоплених коментарів.

Дане відео жінка опублікувала в TikTok. Вона підписала його так: "Коли саджаєш часник восени, а навесні виростає дещо додаткове…".

Несподіване відкриття викликало справжній фурор — користувачі одразу взялися жартувати у коментарях: "Клас! Оце вродило!", "Гарний урожай!".

Один із коментаторів із гумором додав: "Так ось вони які — часничата!", жартуючи, що ці зайці — не що інше, як "особливий сорт" часнику, що виростає прямо на грядці. Крім того, багато користувачів захоплюються природним родючим потенціалом землі цієї жінки. "Ваша земля родюча, тому й плодить!", — зазначили в одному з повідомлень.

"Який це сорт і де таке насіння купити?", — жартома запитав хтось із городників. Інший українець іронічно додав, мовляв, "це ж чим треба було землю обробляти".

Ролик швидко набрав сотні коментарів та тисячі лайків. Більшість зійшлася на думці: це наймиліший "урожай" весни. І справді, не щодня можна знайти таких рідкісних "часничат"! Тому відео з м'якими зайчатами серед грядок стало справжнім хітом, і, ймовірно, підніме настрій усім, хто любить природу та її несподівані сюрпризи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відео з маленькою дівчинкою, яка п'є воду прямо з собачої миски, стало справжнім хітом у соцмережах. Авторка відео підписала його як "Великодній квадробер", що викликало хвилю обговорень серед користувачів.