Мільйони українців отримають виплати на картки вже до 25 травня

Це правило діє щомісячно

В Україні до 25 травня 2025 року мають прийти пенсії для громадян. Для більшості з них нарахування здійсниться на банківську картку, однак деякі отримають її на "Укрпошті".

Щомісяця період виплати пенсії починається від 4 і до 25 числа. Точна дата може відрізнятись і обрати самостійно конкретно якийсь день нарахування неможливо, як пояснили у Пенсійному фонді України.

Але у літніх осіб є інше право — змінити спосіб отримання пенсії. Наприклад, якщо вони отримували через банк, то можуть перейти на "Укрпошту" чи навпаки.

"Пенсія виплачується з 04 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі. Дата виплати встановлюється згідно з графіком виплати пенсії та складається відповідно до територіальних дільниць. Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера", — прокоментувала фахівчиня головного управління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери від 65 років, які отримують виплати менше ніж 3200 гривень, розраховують на доплати.