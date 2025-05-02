Грози, зливи і заморозки. Яким областям найбільше не пощастить з погодою найближчим часом

Поки одні області заливатиме дощами з грозами, в інших — майже літо.

Останніми днями українці насолоджувалися майже літньою погодою з високими температурами. Однак уже на вихідні, 3 та 4 травня, в Україні очікується різка зміна погодних умов із дощами та грозами.

Як повідомляв "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич, в перші дні травня погодні умови над центральною та східною Європою, зокрема й над Україною, визначатиме антициклон і гребінь високого тиску.

Якою буде погода у вихідні: прогноз

Вже з 3 травня на тлі зниження атмосферного тиску погода почне змінюватися. Із західної Європи до нас прийде більш нестійка і волога повітряна маса, яка пануватиме аж до кінця першої декади місяця.

Синоптик прогнозує, що атмосферний фронт принесе опади майже на всю територію країни. Грози 3 травня охоплять переважно західні, центральні та північні області України. Втім, буде доволі тепло — повітря прогріється до 21-25 градусів тепла.

Український гідрометцентр попереджає, що суттєво знизиться нічна температура – до +9 градусів, а на Сумщині та Чернігівщині стовпчики термометрів опустяться до +3…+4 градусів. Місцями можливі навіть заморозки на ґрунті.

4 травня дощова погода збережеться. Найбільше опадів випаде на Закарпатті, а грозові фронти продовжать рухатися західними, центральними та північними регіонами.

Нічна температура у неділю дещо підвищиться – не менше +8 градусів по всій території. Денні показники коливатимуться від +20 на заході країни до +26 на Дніпропетровщині, де буде літня погода.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Київ поспішає негода. Коли очікувати на дощі, грози та сильні вітри. Наприкінці цього тижня погода у Києві зі сонячної зміниться на хмарну, мокру та вітряну, хоча температура тільки ростиме.