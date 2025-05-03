Дитячий конкурс з "дорослою" назвою провели в Мукачеві - українці і сміються, і обурені одночасно

Назва конкурсу не вразила користувачів

У Мукачеві Закарпатської області провели відкритий конкурс юних піаністів під неоднозначною назвою "Золотий дощик". Попри професійний рівень заходу та участь 35 дітей із різних куточків регіону, саме назвала викликала найбільше обговорень – насамперед у соцмережах, де на неї вже звернули увагу Телеграм-канали, які постять меми.

Про проведення конкурсу повідомили в Мукачівській міській раді. Там зазначили, що конкурс проходить з 2003 року та традиційно збирає наймолодших музикантів віком від 7 до 11 років. Після оприлюднення результатів у соцмережах поширились коментарі щодо назви, яку чимало користувачів вважають не дуже доречною для дитячого конкурсу.

"Ваш "золотий дощик" вже розлетівся по телеграму. Як ідею, я вам раджу провести новий конкурс "коричневий каменепад", – написала одна з коментаторок під постом міської ради.

"Ну і назва. Автор конкурсу явно якийсь збоченець", – дописав ще один користувач.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Павлограді погруддя Володимира Леніна, розташоване поблизу кладовища, переобладнали на сміттєву урну. Незвичайна ситуація викликала жваве обговорення в соцмережах.