У Тернополі продають квартиру за $15 тисяч, як в Pinterest. Є нюанси (фото)

Житло продають у новобудові

Наразі в Україні доволі високі ціни на нерухомість, однак на ринку є й бюджетні пропозиції. Так, до прикладу, в Ужгороді продають квартиру за 15 тисяч доларів.

Про це свідчать дані з порталу пошуку житла. Однак в цій квартирі є нюанс, наразі вона не в житловому стані.

Як видно на опублікованих фото, квартира не має ні ремонту, ні меблів, фактично гола. Однак, якщо вкладатись у ремонт, можна отримати непогану мансардну квартиру, як з Pinterest, з чудовим видом.

В оголошені вказано, що приміщення продається як і з можливістю зробити квартиру, так і офіс тощо. Житло має суміжний санвузол та розташоване на 8 поверху в Тернополі. В будинку є ліфт, тому не прийдеться долати вісім поверхів пішки. Квартиру продають в новобудові і вона ще жодного разу не заселялась.

Загальна площа житла складає 34 м/кв, а кухні 15 м/кв. Це однокімнатна квартира, яку можна розділити два окремих приміщення. Проте наразі у квартирі не проведено комунікацій, тобто вона потребує капітального ремонту.

Нагадаємо, що в Одесі можна купити смартквартиру всього за $7 тисяч, проте є кілька нюансів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість оренди квартир у Києві досягла нових рекордів. Вже відомо, скільки доведеться заплатити за житло у столиці тепер.