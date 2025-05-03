Знову рекордна спека? Яке літо прогнозують українцям синоптики

Температура може перевищувати 40 °C

Українців неабияк цікавить питання: яким же буде літо у 2025 році і чи чекати такої спеки, як торік. Навіть враховуючи аномально тепло зиму та весну, зробити точний прогноз наразі складно. Однак найспекотнішим може бути не тільки липень.

Про це "Телеграфу" розповіли завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух та синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі "Україна нагрівається швидше, ніж решта світу: якої погоди чекати влітку та що буде з продовольством".

Як зазначила Балабух, значні кліматичні зміни фіксуються останні 20-30 років, особливо в контексті підвищення температури. У 2024 році українці пережили одне з найспекотніших літ, але температура літа 2025 року може бути на два градуси вищою за норму.

"Найвища температура ймовірна у липні, який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні. Щодо того, чи сягне цього року температура повітря 40 градусів і вище — говорити поки що зарано. У разі ймовірного розвитку таких погодних умов синоптики обов’язково попередять про небезпеку", — говорить Віра Балабух.

Приблизно такої ж думки і синоптики Кібальчич. За його словами, очікувати сильної спеки в червні не слід, а от у липні та серні — цілком ймовірно.

"Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1–1,5 °C, — говорить він. — Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним".

За словами синоптика, найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури.

"Хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов’язано з надходженням повітряних мас — передусім з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати 40 °C", — говорить Кібальчич.

Але він запевняє, що постійної рекордної спеки очікувати не слід, бо, за статистикою, два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть.

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