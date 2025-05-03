Влітку Україну чекають смерчі та інші небезпечні явища: прогноз синоптиків

Із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ

У літній період 2025 року в Україні очікується підвищена ймовірність небезпечних погодних явищ, таких як смерчі та гради. Відомо, що більшість дощів у літній сезон — це конвективні опади, що супроводжуються грозами.

Як розповів "Телеграфу" відомив синоптик Ігор Кибальчич, грози мають дуже локальний характер: в одному районі можуть пройти значні опади, у той час як в іншому — залишатиметься сухо.

Експерт зауважив, що минулого літа погодні умови були досить сухими, особливо на Лівобережжі, а цього року можливе збільшення кількості дощів і посилення грозової активності.

Із підвищенням інтенсивності гроз зростає й ризик виникнення екстремальних погодних явищ, таких як град та смерчі. За словами Кибальчич, смерчі в Україні вже не є рідкісним явищем. "Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", — додав він.

Втім, посилена активність гроз може призвести до значних ускладнень, зокрема через град, що пошкоджує врожай, та шквальні вітри, які можуть спричинити серйозні пошкодження в населених пунктах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за даними погодних радарів та синоптичних ресурсів, 10 травня у Львові та області очікується похолодання, з можливими заморозками та сніговими опадами.