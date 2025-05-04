Зробіть цей трюк на вашому городі у травні і розсада попре

Даний метод збереже вологу, зменшить зростання бур’янів та захистить рослини

З приходом тепла українці все частіше проводять час на своїх городах, доглядаючи за розсадою. Однак багато новачків не знають про корисний трюк, а він допомагає створити оптимальні умови для росту рослин

"Телеграф" розповідає про корисний лайфхак, який допоможе отримати хороший урожай. У травні для нього саме час.

Йдеться про мульчування ґрунту. Даний метод збереже вологу, зменшить зростання бур’янів та захистить рослини від перепадів температур, які у травні можуть бути дуже значними.

Для довідки: мульчування – це популярний агротехнічний трюк. Його суть полягає у покритті ґрунту шаром різних матеріалів, як органічного, так і неорганічного походження. Такий метод мульчування допомагає створити оптимальні умови для росту рослин та захищає ґрунт від негативного впливу навколишнього середовища.

Чим мульчувати ґрунт

Для цього підійде солома, скошена трава або тирса. Також є неорганічні види мульчі: агроволокно, чорна плівка (для теплолюбних культур, наприклад, томатів або перців).

Як підказує ІІ Grok, для України в травні органічна мульча є кращою, оскільки вона покращує грунт і доступна.

Коли починати мульчування

Починайте мульчувати після прогрівання ґрунту, залишаючи простір навколо стебел рослин, щоб уникнути гниття.

Підготовка перед мульчуванням

Заберіть бур’яни, каміння та сміття.

Добре розпушіть і вирівняйте грунт.

Полийте, якщо земля суха, щоб мульча не перешкоджала проникненню вологи.

Як мульчувати ґрунт

Товщина шару :

Органіка: 5-10 см для щільних матеріалів (солома, кора) або 3-5 см для легень (трава, тирса).

Не засипайте мульчу впритул до стебел рослин (залишіть 2-5 см), щоб уникнути загнивання.

Нанесення мульчі:

Рівномірно розподіліть матеріал по грядці після того, як ґрунт прогріється (зазвичай у травні температура ґрунту вже вище 10–12°C).

Для молодих рослин мульчуйте після їх укорінення (через 1-2 тижні після посадки).

У разі використання трави переконайтеся, що вона без насіння, щоб не спровокувати зростання бур’янів.

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