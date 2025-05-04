З майна лише старенька машина: що задекларувала суддя Царевич, котра судила Луценка та Тимошенко

Що зазначено у щорічній декларації судді

Суддя Печерського райсуду (Київ) Оксана Царевич подала "скромну" декларацію. Вона вела справи проти учасників Євромайдану та обирала запобіжний захід ексглаві МВС Юрію Луценку.

Інформація доступна на сайті НАЗК. Згідно з щорічною декларацією за 2024 рік, вона має лише один автомобіль.

Царевич повідомила про те, що вона не має особистої нерухомості, але ще з 2012 року має право проживання у квартирі у Києві. Крім того, з майна у неї є лише автомобіль KIA Rio, куплений ще у 2016 році.

KIA Rio 2016 року випуску

У декларації зазначено, що із готівки вона має 220 тисяч гривень та 8 тисяч доларів, а також банківський рахунок із 40 тисячами гривень.

Цікаво те, що за рік вона отримала 1 мільйон 124 тисяч гривень зарплати, тобто в середньому за місяць її дохід від суддівської посади має становити близько 93,5 тисяч гривень. У 2022 та 2023 році вона отримувала трохи менше, але все одно річна зарплата становила понад мільйон гривень.

Як відомо, Оксана Царевич була призначена суддею Печерського суду указом президента-втікача Віктора Януковича у 2010 році. Вона була суддею, яка обирала запобіжний захід для Юрія Луценка та одною із суддів, хто виносив йому вирок. Крім того, вона брала участь у розгляді справи про вбивство бізнесмена та політика Євгена Щербаня, тоді Юлію Тимошенко звинувачували у причетності до цього. Царевич особисто виписала для Тимошенко штраф за неповагу до суду, який у 10 разів перевищував встановлену законом норму.

Крім того, вона була одним із суддів, які розглядали справи активістом Євромайдану, після введення репресивних законів Януковича. Зокрема, у справах Автомайдану вона керувалася виключно свідченнями ДАІ, які пізніше були визнані сфальшованими.

Попри кілька спроб звільнити її з Печерського суду, Царевич у 2021 році повернулася до його штату і продовжує там працювати досі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про майно ще одного судді Печерського суду, скандального Сергія Вовка.