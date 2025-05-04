У Києві продають квартиру без нічого за космічні гроші: що у ній особливого (фото)

Квартири у столиці коштують недешево

У Києві можна знайти житло на будь-який смак та на будь-які потреби. Проте за додатковий комфорт доведеться заплатити недешево.

Наприклад, на продаж виставили квартиру на 118 квадратних метрів та практично у центрі міста. Втім, вона буде по кишені далеко не всім, оскільки коштує 325 тисяч доларів (13,5 мільйона гривень).

Примітно, що квартира знаходиться в новобудові, а тому додатково доведеться робити ще й ремонтні роботи, щоб привести помешкання у житловий стан.

У квартирі є три кімнати, і кухня-студія на 40 квадратів, також є два санвузли та вбиральня. Розташоване житло на 11-му поверсі 24-поверхового будинку на вулиці Предиславській, 42.

Електропроводку вже розведено, встановлені батареї з регулюванням тепла та інші комунікації. Крім того, будинок підключений до свого генератора, що робить його автономним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі на продаж виставили незвичайну квартиру-студію, яка привертає увагу завдяки своїй високій мобільності. Це компактне житло площею всього кілька квадратних метрів оцінене в 13 500 доларів.