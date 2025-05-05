Українка насмішила мережу кулінарним шедевром з тіста: вийшли зовсім не пташки (фото)

Українці не стримують емоцій

Пташки з тіста — популярний тренд у мережі, який хотіла повторити українська господиня. Проте в кінцевому результаті замість милих булочок жінка отримала випічку, яка зовсім не схожа на птахів.

Олена Прекрасна у Тік Ток поділилася фото. Спершу вона показала, як люди покроково ліплять пташку.

Туторіал починався обнадійливо, з початковими формами, що виглядали доволі реалістично. Однак процес випікання призвів до результатів, які змусили глядачів плакати від сміху.

"Коли все робиш покроково…" — так почався її допис.

У своєму наступному дописі Олена добродушно відмовилася поділитися рецептом, запитуючи: "А виходить таке… В кого ще так?".

Як реагують українці

Вірусний допис наразі переглянули понад 277 000 разів. Це спричинило хвилю кумедних коментарів в українських соціальних мережах.

"Вийшли красиві котики", — пишуть люди.

"Печиво вівторок уролога" — придумали назву до печива.

"Бо треба покроково робити, а не "пошагово", — йдеться у коментарях.

"У мене є два варіанти на що це схоже… і не один з них не пташка" — зазначають люди.

"Присипати цукровою пудрою і окей буде" — радять українці.

"Не про те думали, як крутили" — жартують українці.

"Ну і кому ті пташки треба? А от прутні зовсім інше діло" — пишуть користувачі Тік Ток.

Раніше "Телеграф" писав, що українка насмішила мережу, показавши, як підстригла тую.