Рус

Українка насмішила мережу кулінарним шедевром з тіста: вийшли зовсім не пташки (фото)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Випічка з тіста розсмішила мережу
Випічка з тіста розсмішила мережу. Фото Колаж "Телеграф"

Українці не стримують емоцій

Пташки з тіста — популярний тренд у мережі, який хотіла повторити українська господиня. Проте в кінцевому результаті замість милих булочок жінка отримала випічку, яка зовсім не схожа на птахів.

Олена Прекрасна у Тік Ток поділилася фото. Спершу вона показала, як люди покроково ліплять пташку.

Туторіал починався обнадійливо, з початковими формами, що виглядали доволі реалістично. Однак процес випікання призвів до результатів, які змусили глядачів плакати від сміху.

"Коли все робиш покроково…" — так почався її допис.

У своєму наступному дописі Олена добродушно відмовилася поділитися рецептом, запитуючи: "А виходить таке… В кого ще так?".

Як реагують українці

Вірусний допис наразі переглянули понад 277 000 разів. Це спричинило хвилю кумедних коментарів в українських соціальних мережах.

  • "Вийшли красиві котики", — пишуть люди.
  • "Печиво вівторок уролога" — придумали назву до печива.
  • "Бо треба покроково робити, а не "пошагово", — йдеться у коментарях.
  • "У мене є два варіанти на що це схоже… і не один з них не пташка" — зазначають люди.
  • "Присипати цукровою пудрою і окей буде" — радять українці.
  • "Не про те думали, як крутили" — жартують українці.
  • "Ну і кому ті пташки треба? А от прутні зовсім інше діло" — пишуть користувачі Тік Ток.

Раніше "Телеграф" писав, що українка насмішила мережу, показавши, як підстригла тую.

Теги:
#Приколи #Мем #Відео #Жарт