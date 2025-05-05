До України йде грозовий фронт? Коли чекати на погіршення погоди
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Початок тижня буде дощовим
У понеділок, 5 травня, погода в Україні буде неоднорідною — почнеться похолодання, хоча подекуди ще збережеться висока температура. Також подекуди прогнозуються грози.
Прогноз від Ventusky
Вебдодаток Ventusky прогнозує, що 6 травня частину України накриють опади. На Одещині можливі грози. У середу, 7 травня, грозовий фронт посилиться, охопивши більшу територію Одещини. Варто враховувати, що прогнози Ventusky не завжди справджуються.
Прогноз від Укргідрометцентру
Український гідрометцентр попередив про грози 5 травня. Зокрема вони прогнозуються на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень (I рівень небезпечності, жовтий).
У вівторок, 6 травня, опади різної інтенсивності накриють майже всю Україну за виключенням східних областей та Херсонщини. Вночі температура повітря прогнозується на рівні +3 +14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть 11-24 градуси вище нуля.
У середу, 7 травня, у західних, північних, Житомирській та Київській областях без опадів. На решті території пройдуть дощі.
Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з провідними кліматологами, синоптиками та аграріями, щоб дізнатися, чого чекати від літа-2025. Фахівці вважають, що Україна нагрівається швидше, ніж решта світу.