До України йде грозовий фронт? Коли чекати на погіршення погоди

Початок тижня буде дощовим

У понеділок, 5 травня, погода в Україні буде неоднорідною — почнеться похолодання, хоча подекуди ще збережеться висока температура. Також подекуди прогнозуються грози.

Прогноз від Ventusky

Вебдодаток Ventusky прогнозує, що 6 травня частину України накриють опади. На Одещині можливі грози. У середу, 7 травня, грозовий фронт посилиться, охопивши більшу територію Одещини. Варто враховувати, що прогнози Ventusky не завжди справджуються.

Карта опадів від Ventusky 6 травня

Карта опадів від Ventusky 7 травня

Прогноз від Укргідрометцентру

Український гідрометцентр попередив про грози 5 травня. Зокрема вони прогнозуються на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень (I рівень небезпечності, жовтий).

У вівторок, 6 травня, опади різної інтенсивності накриють майже всю Україну за виключенням східних областей та Херсонщини. Вночі температура повітря прогнозується на рівні +3 +14 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть 11-24 градуси вище нуля.

У середу, 7 травня, у західних, північних, Житомирській та Київській областях без опадів. На решті території пройдуть дощі.

Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з провідними кліматологами, синоптиками та аграріями, щоб дізнатися, чого чекати від літа-2025. Фахівці вважають, що Україна нагрівається швидше, ніж решта світу.