Чоловікам потрібно пройти медогляд до 5 червня. Пізніше не можна

У чоловіків залишився місяць, аби пройти медогляд

До 5 червня 2025 року усі чоловіки зі статусом обмежено придатний до військової служби мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Це стосується тих, хто отримав рішення про обмежену придатність до військової служби до 4 травня минулого року.

5 червня поточного року — це остання дата, коли всі обмежено придатні мають повторно пройти військово-лікарську комісію. Про це у Фейсбуці повідомило Міністерство оборони України.

Аби зробити це, чоловік має отримати направлення через застосунок "Резерв+" або особисто у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Нове рішення про придатність або непридатність дадуть у медзакладі.

Пізніше цього терміну пройти ВЛК не можна.

Нагадаємо, що для військових, які мали раніше статус "обмежено придатні" та проходять службу виключно в тилових частинах, оновили програму базової загальної військової підготовки.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібно зібрати "обмежено придатним" для повторної військово-лікарської комісії.