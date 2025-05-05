У Львові витратили 40 тисяч гривень на закупівлю наклейок під час війни

Закупівля призначена для НУШ

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти придбав канцелярське приладдя на суму понад 40 тисяч гривень. Закупівля відбулася без використання електронної системи торгів.

Згідно з інформацією, опублікованою на порталі публічних закупівель, договір було укладено з ФОП Русин Анжела Вікторівна. Директор інституту Павло Кузьмович Хобзей підписав договір — він набрав чинності з моменту підписання.

У замовленні вказано 1200 стікерів розміром 75х75 мм та 600 блоків паперу з клейким шаром різного дизайну. Зокрема, комунальний заклад придбав по 200 блоків паперу "Зірка", "Квітка" та "Яблуко", кожен розміром 70х70 мм по 50 аркушів. Закупівля товарів, згідно з договором, здійснюється для Нової Української Школи.

Джерелом фінансування закупівлі є кошти обласного (місцевого) бюджету. Постачальник повинен поставити стікери до 31 грудня.

Крім того, комунальники в Києві витратять 1,5 млн гривень на обслуговування лічильників. Проєкт включає закупівлю послуг для обслуговування теплолічильників ЕРГОМЕРА-125, що знаходяться в зоні діяльності підприємства.

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