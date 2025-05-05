Сусідів ніколи не почуєте: під Києвом продають унікальну квартиру (фото)

Квартира буде не дешевою

Під Києвом продається розкішна двоповерхова квартира з унікальним плануванням. Однак, дозволити її собі зможуть далеко не всі.

Оголошення про продаж оприлюднено в одній із профільних груп у соцмережі Facebook. Вказано, що будівля розташована практично у центрі Вишгороду.

За житло авторка просить 160 тисяч доларів (трохи понад 6,6 мільйона гривень), але зазначає, що в нього було вкладено значно більше.

На першому поверсі знаходяться: прохідна зона, 3 кімнати, туалет та душ, тераса та закритий балкон.

На другому: ванна кімната, туалет, кухня із зоною для сніданків та виходом на терасу, вітальня, вбиральня та дві комори.

Серед інших зручностей називаються вбудований пилосос, гарна вентиляція, камери спостереження, лічильник світла та багато інших сучасних систем для зручності. Автор також зазначає, що сусідів мешканці не почують, як і сусіди їх.

Квартира також має чудовий вид з вікон і знаходиться неподалік супермаркету, школи, садка, аптеки, лікарні і т.д. Також є можливість купити гараж неподалік.

Як повідомлялося раніше, у Києві виставили на продаж квартиру на 118 квадратних метрів і практично у центрі міста за 325 тисяч доларів. До того ж у ній треба ще зробити ремонт.