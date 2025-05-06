Потужна злива та гроза. Яким областям не пощастить з погодою у найближчі вихідні

Відпочинок на вулиці прийдеться відкласти

В Україні перша половина травня буде тепла, але дощова та з грозами. Надмірні опади ймовірніше зіпсують українцям вихідні 10-11 травня.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, в цей період спостерігатиметься і значне похолодання. Однак, зазначимо, що Ventusky може помилятись у прогнозах, адже дані постійно оновлюється.

Погода в Україні 10 травня

Погода в Україні 10 травня

У суботу, 10 травня, за даними Укргідрометцентру, всю територію країни очікує помірний дощ. При цьому стовпчик термометра вдень на заході та півночі покаже до +12 градусів, а на сході, півдні та в центрі країни до +18 градусів. Сила вітру в цей день сягатиме 10 м/с.

Погода в Україні 11 травня

Зранку на півночі, заході та сході країни синоптику обіцяють до +6 градусі тепла, а в південних та центральних регіонах до +14 градусів. Вдень сонце пригріє до +20 градусів на півдні та до +10 градусів в інших регіонах. Дощ Україну у неділю, 11 травня, почне накривати ще з ночі. Спочатку опади почнуться у південно-західних регіонах, а вже до ранку дійдуть до центральних та східних областей.

Погода в Україні 11 травня

Погода в Україні 11 травня

Пік зливи припаде на 12:00, адже в цей період синоптики прогнозують подекуди до 13,3 мм опадів. Ближче до вечора дощ накриє східні області, а от в центрі має початись гроза. Ба більше, дощитиме в Україні навіть 12 травня, але вже на півночі країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Львів в середині травня накриють заморозки та сніг.